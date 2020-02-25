ليبيا – أكد آمر غرفة العمليات الميدانية التابعة للرئاسي ورئيس لجنة “5+5” أحمد أبوشحمة أن دماء من وصفهم بـ”الشهداء وتضحيات الابطال في محاور القتال” بالإضافة إلى معاناة الجرحى وأسر “الشهداء” والمهجرين والنازحين هو أمر ثابت لا يمكن التنازل عنه بأي شكل من الأشكال.

أبو شحمة وفي تصريح للمكتب الإعلامي لما يعرف بـ”عملية بركان الغضب” التابعة للمجلس الرئاسي وعقب ختام الجولة الثانية من المفاوضات على وقف اطلاق النار مع بعثة الأمم المتحدة ووفد القيادة العامة للقوات المسلحة أشار إلى أن ما ناقشته اللجنة مع البعثة يرتكز على ثابت واحد وهو انسحاب من وصفهم بـ”المعتدين على العاصمة” (القوات المسلحة الليبية) الى ما قبل تاريخ الأول من أبريل الماضي وتأمين عودة النازحين والمهجرين وعودة الحياة الطبيعية الى جنوب طرابلس.

ونوّه أبو شحمة إلى أن ما قدمته اللجنة اما أن يقبل حزمة واحدة أو يرفض، مردفاً :” نحن لا نتحمل مسؤولية الدماء الليبية التي تسيل من جراء تعنت ورفض الطرف الاخر”.