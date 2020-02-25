ليبيا – رحبت سفارات كل من فرنسا و ألمانيا و إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة فضلاً عن بعثة الاتحاد الأوروبي بما وصفوه بـ”التقدم الكبير” الذي أحرز في المحادثات التي يسرتها الأمم المتحدة بجنيف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

سفارات كل من فرنسا و ألمانيا و إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أعربت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للسفارة الامريكية لدى ليبيا عن تطلعها إلى إطلاق مفاوضات سياسية برعاية الأمم المتحدة في 26 فبراير على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020).

وأشارت إلى أنه بينما يجتمع الليبيون المسؤولون في حوار جاد وسلمي حول القضايا التي تفرق بينهم على جميع الأطراف تجنّب العرقلة والانخراط بحسن نية بينما تمضي ليبيا قدما في تحولها الديمقراطي.