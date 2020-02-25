ليبيا – قال أمين عام حزب “التقدم والاشتراكية” المغربي نبيل بن عبد الله إن بلاده عندما ترى ليبيا بكل مخاطرها والتدخلات الأجنبية بكل مستوياتها وما يحدث في باقي الدول العربية الأخرى في سوريا والسودان والعراق ولبنان وغيرها، تحرص الحفاظ على استقرارها حتى تتمكن من خوض معركة التغيير الديمقراطي.

أمين عام حزب “التقدم والاشتراكية” المغربي أشار في تصريح لموقع “عربي 21″ القطري إلى أن المغرب يلعب دور كبير في الأزمة الليبية لأنه يوجد في الجوار لكن ليس كوضع تونس والجزائر ومصر ووضع حتى السودان وغيرها من الدول التي توجد في تلاقٍ مباشر مع الحدود الليبية.

وأضاف”نحن مع الأزمة الليبية في كل تجلياتها..لكن هذا الأمر يشكل بالنسبة إلينا أولوية في النهاية ونحن معنيون بما يجري لأن ليبيا تنتمي للمغرب الكبير وإلى نفس الفضاء في شمال إفريقيا وفي هذا الجزء من العالم العربي وربما دور المغرب سيكون إيجابي لأننا لسنا مع أي طرف ليبي ولا ندعم طرف على حساب طرف آخر ما يهمنا هو مصلحة ليبيا والدور الذي كان للمغرب في اتفاقية الصخيرات دليل على ذلك”.

كما جدد تأكيده على أن بلاده ضد جميع التدخلات الخارجية لأن كل التدخلات الأجنبية تجعل من ليبيا معتركاً لصراعات غريبة عن الشعب الليبي ولا علاقة لها بمصلحته لذلك دور المغرب قد يكون إيجابي في الوصول إلى حل فمصداقيته موجودة لدى جميع الأطراف الليبية أكثر مما هو الحال بالنسبة لأطراف أخرى.