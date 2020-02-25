ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالقادر حويلي إن المجلس عقد جلسته بغرض استكمال الجلسة المعلقة والتي طلب فيها بعض التوضيحات من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من أجل المشاركة في حوار جنيف.

حويلي أشار في تصريح لقناة “التناصح” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الرسالة التي وجهها المبعوث الأممي لدى ليبيا تضمنت توضيحات لعدد من النقاط بالإضافة لإشارته إلى حدوث تقدم في المسار العسكري والمفاوضات.

وأضاف :”لكن عندما سألنا رئيس المجلس الرئاسي ورئيس فريق الحوار 5+5 قال أنه لا يوجد أي تقدم لذلك طلب المجلس الأعلى للدولة تأجيل الحوار السياسي إلى أن يتم حدوث تطور إيجابي في المجال العسكري والأمني ويكون هناك وقف لإطلاق النار وعودة للمهجرين وحماية المدنيين وإلى حين الوصول لذلك الأمر نحن مستعدين للعودة للحوار في أي لحظة عندما تتحقق هذه الشروط”.

وأكد على أن كل من مجلس الدولة و نواب طرابلس و البرلمان في طبرق جميعهم علقوا المشاركة في حوار جنيف لأسباب و ظروف يدركها الجميع، معتبراً أن ذلك يدل على أن البعثة الأممية لاتستطيع إدارة الملف الليبي بشكل جيد.

واختتم قائلا :” أعتقد أنه آن الأوان لرئيس البعثة ليستقيل من منصبه بعد هذا الفشل الذريع في إدارة حوار بين الأطراف المتخاصمة، إذا أصرت البعثة على عقد الحوار في موعده ستعتبر جلسة تشاورية بين الأطراف الحاضره فقط لأنه إذا كانت البعثة نيتها صادقة وعقدت الجلسة على حسب الاتفاق السياسيالذي ينص على أن مجلس الدولة و النواب هما المسؤولان عن أي تعديل في الاتفاق قإن ما سيخرج عن الحوار لن نعترف به أبداً”.