ليبيا- إعتبر الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والأكاديمية محمد عز العرب أن ما اقترحه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بشأن دعوة الولايات المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا له أبعاد عدة داخلية وخارجية منها ما يتعلق بحكومة الوفاق ومنها ما يتعلق بالداخل الأمريكي.

عز العرب قال في تصريح لقناة “الغد” نقلاً عن وكالة “سبوتنيك” الروسية إن حكومة الوفاق تريد البقاء والسيطرة على الجزء الغربي من ليبيا في سياقات مختلفة السياق الأول هو محاولة استعادة الوجود الأمريكي داخل ليبيا خصوصاً أنه لا يوجد استراتجية أمريكية سواء في إدارة الرئيس السابق أوباما أو إدارة الرئيس دونالد ترامب حول الوجود الأمريكي في ليبيا خصوصاً بعد عملية اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي ما شكل مخاوف أمريكية في الوجود في ليبيا.

وأشار إلى”أن رغبة حكومة الوفاق استدعاء القوى الدولية والإقليمية لأنه لا يمكن الرهان على خيار واحد، وحينما قال مستشار فايز السراج بأنه لم يتم تلبية حكومة الوفاق باستثناء جانب تركيا هناك نداء يوجه للولايات المتحدة بهدذه الحاله”.

ونوّه إلى وجود سياق ثالث يتعلق بتصاعد الأصوات في مجلس النواب الأمريكي والتي تعارض التوجه الأمريكي في الانسحاب من أفريقيا ومن المناطق الأفريقية وتحديداً الساحل الأفريقي حيث كان هناك انتقاد لهذه المسألة.

كما لفت إلى أن زيادة هذه التدخلات الدولية في الشأن الداخلي الليبي حوّل الصراع من داخلي إلى صراع دولي.

وأضاف”من الواضح أن هناك مصلحة بعض الأطراف الدولية هو تأجيج الصراع، قد تبلور على مدار حوالي 9 سنوات ما يمكن تسميته باتصالات صراع السلاح داخل ليبيا أي أن هناك ارتباطات للعصابات الإرهابية بالتنظيمات الإرهابية المنظمة وتصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق يشير إلى أن استدعاء حكومة الوفاق لأمريكا الغرض منه مكافحة الإرهاب ومواجهة الجريمة المنظمة ومنع تدخل الدول الأجنبية كما ولو أن أمريكا وتركيا ليست دول أجنبية”.