فرنسا – أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، غياب اثنين من نجومه، عن مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكر النادي الباريسي في بيان، أنه سيفتقد القائد تياغو سيلفا ولاعب الوسط أندير هيريرا لعدة أسابيع، وسيغيب الاثنان عن إياب دور الـ16 بدوري الأبطال ضد بوروسيا دورتموند، يوم 11 مارس المقبل.

ويغيب قلب الدفاع تياغو سيلفا، لثلاثة أسابيع تقريبا، بسبب إصابة في الفخذ مني بها خلال الانتصار على بوردو في الدوري (4-3)، أول أمس الأحد.

وأضاف النادي، أن هيريرا سيبتعد لفترة، قد تصل إلى شهرين، بسبب إصابة عضلية.

كما سيفتقد سان جيرمان في مباراته أمام دورتموند كلا من ماركو فيراتي وتوماس مونييه بسبب الإيقاف.

يذكر أن الفريق الباريسي خسر في مباراة الذهاب في ألمانيا بنتيجة 2-1.

المصدر: رويترز