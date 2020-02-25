ليبيا – اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء خلال إجتماعه مع وزير الصحة سعد عقوب على آخر الاستعدادات التي أجرتها الوزارة لمواجهة وباء كورونا العالمي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية تداعيات المرض وسرعة انتشاره عالميا،مطالبا بالمزيد من الحيطة والحذر بكل المنافذ لضمان عدم تسلل الوباء للأراضي الليبية.

وبدوره، أكد وزير الصحة خلو ليبيا من أية إصابات تم تسجيلها حتى الآن،مؤكداً أن أعمال الرصد تتم من خلال المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومكتب منظمة الصحة العالمية في البلاد.

وبحث الاجتماع الإجراءات المتخذة إعلاميا للتوعية من انتشار انفلونزا كورونا إضافة إلى التركيز على دور الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في التوعية من خلال المساجد.

ومن جهة أخرى،ناقش الاجتماع وصول بعض الأطقم الطبية المساعدة من جمهورية مصر للعمل بمركز بنغازي الطبي إضافة لمتابعة بعض الإجراءات المتخذة في القطاع الطبي في كل من الكفرة وتازربو.