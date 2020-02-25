عقود النفط تصعد قليلا والتخوفات من كورونا تضغط على الأسعار

عقود النفط تصعد قليلا والتخوفات من كورونا تضغط على الأسعار

فيينا – صعدت عقود النفط الآجلة في تعاملات الثلاثاء، لكن ردود الفعل العالمية لمكافحة فيروس كورونا، والخطوات المتخذة على الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري، تكبح صعودا أكبر في الأسعار.

وارتفعت حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الصين إلى 2665 شخصا، وإصابة 77.6 ألفا آخرين؛ فيما عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات 24 الأخيرة، بلغ 71 شخصا.

ونفذت بلدان كالعراق والكويت وتركيا والأردن وإسرائيل وبلدان في الاتحاد الأوروبي، إجراءات وقيود على حدودها؛ لمنع انتقال الفيروس إلى أراضيها بواسطة مواطني بلدان تفشى فيها الفيروس، كالصين وكوريا الجنوبية وإيران.

وبحلول الساعة (07:48 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.86 بالمئة أو 46 سنتا إلى 56.23 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.80 بالمئة أو 41 سنتا إلى 51.84 دولارا للبرميل.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

الأناضول