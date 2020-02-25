الرياض – هبط فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 25.7 بالمئة على أساس سنوي خلال 2019.

وحسب مسح للأناضول، استنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الثلاثاء، بلغ فائض الميزان التجاري 117.2 مليار دولار.

كان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال 2018، نحو 157.8 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 11.2 بالمئة، إلى 261.5 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 5.5 بالمئة، إلى 144.3 مليار دولار.

وهبطت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 12.6 بالمئة‏، إلى 202.4 مليار دولار.

كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية ارتفع خلال 2018، بنسبة 87.5 بالمائة، إلى 159.3 مليار دولار، مقارنة مع 85 مليار دولار في 2017.