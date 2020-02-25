الإمارات العربية – أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، امس أن حل الأزمة بين قطر وسائر دول الخليج يمر عبر إزالة أسبابها.

وفي كلمة ألقاها خلال ندوة “أمن الخليج” المنظمة من قبل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، شدد قرقاش على ضرورة معالجة أسباب الأزمة التي تمر بها، منذ العام 2017، العلاقات بين معظم العواصم الخليجية وقطر.

وعبر وزير الدولة عن رأيه بأن أزمة قطر كانت “نتاجا طبيعيا لسياسات الدوحة التدخلية وبحثها عن أدوار جدلية”.

وتابع أن هذه الأزمة “لا بد أن تنتهي في لحظة ما، لكن حلها وحلحلتها من الضروري أن يقوم على معالجة أسبابها”.

وفي منتصف العام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وأوقفت الحركة البرية والبحرية والجوية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتحول عن المحيط العربي، وهي اتهامات تنفيها الدوحة، مصرة على أن الحظر الذي فرضته تلك الدول يهدف إلى النيل من سيادتها.

المصدر: RT