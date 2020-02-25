لافروف: اجتماع فيينا غدا حول إيران فرصة لوقف التصعيد قبل فوات الأوان

لافروف: اجتماع فيينا غدا حول إيران فرصة لوقف التصعيد قبل فوات الأوان

جنيف – اكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن اجتماع فيينا غدا حول الملف النووي الإيراني فرصة لوقف عملية التصعيد، قبل فوات الأوان.

وأوضح لافروف في كلمته في مؤتمر الحد من التسلح، في جنيف: “من المقرر انعقاد جلسة اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة (للاتفاق النووي الإيراني)، إنها فرصة- وإن كانت ليست أكيدة بنسبة مئة بالمئة- لوقف التصعيد قبل فوات الأوان”​​​.

وقال لافروف إن الدول الغربية انتهكت اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتدخلت بصلاحيات مجلس الأمن بشأنها.

وتابع لافروف أن الولايات المتحدة ترفض الاتفاقات، التي من شأنها أن تعرقل هيمنتها في العالم، وتصفها بغير العادلة.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن المشروع الروسي – الصيني لا يزال على طاولة مؤتمر نزع السلاح، لمنع وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي أو استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد الأجسام الفضائية، مضيفا أن هذا المشروع هو الاقتراح البناء الوحيد المطروح أمام مؤتمر نزع التسلح.

المصدر: وكالات