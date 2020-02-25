جنيف – بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في جنيف، الوضع في سوريا والعلاقات بين روسيا والمنظمة الدولية، حسبما أفادت الخارجية الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية، امس أنه تم، أثناء المحادثات بين الجانبين، “تبادل معمق للآراء حول القضايا الأكثر إلحاحا على الأجندة الدولية، بما فيها الوضع في سوريا”.

كما تناول اللقاء المسائل المتعلقة بالعلاقات بين روسيا وأمانة الأمم المتحدة، إلى جانب إيلاء الجانبين اهتماما خاصا بالذكرى الـ 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس المنظمة الدولية.

وبحسب البيان فقد أكد الجانبان تمسكهما بتعزيز الدور المركزي للأمم المتحدة في الأمور الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة “نوفوستي” الروسية إن لافروف التقى بشكل منفصل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بعيدا عن الكاميرات.

ووصل وزير الخارجية الروسي إلى جنيف، اليوم الاثنين، للمشاركة في كل من الجلسة رفيعة المستوى لدورة مجلس الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ومؤتمر حول نزع السلاح ينعقد في 25 فبراير.

المصدر: نوفوستي