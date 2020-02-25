ليبيا – أصدر مجلس مشائخ ترهونة في بيانًا اليوم الثلاثاء بشأن تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول عقد ملتقى للقبائل الليبية في تونس.

المجلس قال في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه إن تصريح الرئيس التونسي جاء عقب نجاح ملتقى القبائل الليبية في مدينة ترهونة يوم الخميس الماضي مما يعني أن القبائل الليبية قد قالت كلمتها وفصلت أمرها وحددت معالم دولتها وفتحت الباب واسعا للمصالحة الوطنية وقررت تشكيل جسمها الاجتماعي الذي يمثلها.

وأضاف البيان:” في الوقت الذي نحترم فيه مساعي الرئيس التونسي تجاه الملف الليبي ونحترم ونقدر فيه الصوت القومي العربي في تونس الشقيقة لكننا نرفض وبشدة مقترحات من هذا النوع بخاصة عندما تكون برعاية قطرية واضحة وهذه الاخيرة قد فعلت في الليبين ما فعلت وأنفقت أموالا طائلة في زرع الإرهاب في بلادنا”.

مجلس مشائخ ترهونة دعا في ختام بيانه كافة القبائل الليبية إلى الوقوف صفًا واحدًا وأن تلتزم بما جاء في مقررات ملتقى مشائخ وأعيان ونخب ليبيا في ترهونة يوم 20 فبراير.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد وأمير قطر تميم بن حمد قد اتفقا على عقد لقاء في تونس للقبائل الليبية لإيجاد حل على طريقة القبائل الأفغانية المعروفة باسم ” اللويا جيرغا “.