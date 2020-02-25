مصر – أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، قرارا بتعليق الدراسة اليوم الثلاثاء في مدارس المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدا عودة الدوام يوم غدا الأربعاء بعد استقرار الطقس.

وأكد عبد العال أن “كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة اتخذت التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف المناخية القاسية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم استقرار الطقس”.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الظواهر الجوية، داعيا للتواصل مع غرفة الأزمات بالمحافظة في حالة حدوث أي طارئ.

وشدد عبد العال على أنه يتابع بنفسه من شوارع القاهرة وغرفة الأزمات المركزية على مدار الساعة، وأنه أكد على جميع رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية باتخاذ درجة الاستعداد القصوى والجاهزية الكاملة لمواجهة أية ظروف طارئة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

المصدر : RT