ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن ما طرحه وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بشأن دعوة الولايات المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا جاء بشكل فردي دون دراسة أو مناقشة لهذا الطلب.

معزب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الاثنين أضاف:” حسب علمي واطلاعي لم يناقش هذا الطلب في مجلس حكومة الوفاق ولا داخل المجلس الأعلى للدولة ويمكن تفسير التصريح على أنه محاولة لمعرفة الموقف”.

وفي تساؤل آخر يطرح نفسه بشأن ما إن كانت هذه الدعوة هي رسالة من جانب تركيا للولايات المتحدة لمغازلتها، أوضح معزب بأن هذه التصريحات لا يمكن اعتبارها رسالة من تركيا للولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن الأمر لم يناقش.

وحول إمكانية معارضة الخطوة حال إقدام الولايات المتحدة عليها، رأى معزب أن الشرق في حالة تمزق ما بين السلطة السياسية والعسكرية وأنه لا يعرف ما إن كان بمقدور أي منهما معارضة الخطوة إلا أن الطرح لن ينفذ في الوقت القريب حتى إن كانت الولايات المتحدة ترغب في ذلك فإن الأمر يستغرق الكثير من الوقت.