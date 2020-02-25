ليبيا – أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أن اليونان كدولة قريبة من ليبيا تتأثر بشكل مباشر بالتطورات في ليبيا، موضحا أنه لهذا السبب يجب أن يكون لأثينا دور في حل النزاع الليبي.

ديندياس وخلال لقاءه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في جنيف قال:”هذه التطورات في الأزمة الليبية التي تريد اليونان منعها تشمل الأفعال غير القانونية التي تحرض على الصراع وتهدد السلام والأمن في المنطقة”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أنه تحدث أيضًا مع جوتيريش عن الوضع في قبرص والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات حول القضية القبرصية.