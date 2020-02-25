انجلترا – اكد مروج مباريات الملاكمة، إيدي هيرن، امس إنه سيبذل كل ما في وسعه لإقامة نزال بين الثنائي البريطاني، أنطوني جوشوا، وتايسون فيوري، على لقب العالم في الوزن الثقيل المتنازع عليه.

وأبلغ هيرن شبكة سكاي أن ممثلي الطرفين سيكونوا “أغبياء” إذا لم يتم الاتفاق على هذا النزال.

وقال إنه رغم أن الملاكمين قد يرغبان في إقامة المواجهة في بريطانيا فإن العروض المقدمة من خارج البلاد مغرية جدا ولا يمكن رفضها.

ويحمل جوشوا، الذي خاض آخر نزال له في السعودية، ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية.

بينما انتزع فيوري لقب مجلس الملاكمة العالمي بفوزه على الأمريكي، ديونتاي وايلدر، بالضربة القاضية الفنية في الجولة السابعة في لاس فيغاس، يوم السبت الماضي.

وقال هيرن في إشارة إلى ممثلي الجانبين: “الكل يرغب في إقامة هذا النزال.. أنطوني جوشوا وتايسون فيوري وام.تي.كيه وتوب رانك وفرانك وارين وماتشروم”.

وتابع:”هناك بعض العقبات التي يجب العمل على حلها مثل حقوق البث، لكنها ليست مشكلة كبيرة، أعدكم بإقامة هذا النزال”.

وذكرت تقارير في وسائل إعلام بريطانية أن جوشوا قريب من التوصل لاتفاق من أجل مواجهة البلغاري، كوبرات بوليف، وهو منافسه الإجباري على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة.

المصدر: “رويترز”