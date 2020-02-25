مصر – توفي صباح اليوم الثلاثاء ، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض، وتقّدم عدد من نجوم الفن والأصدقاء بالتعازي لأسرته.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الراحل في نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، في الوقت الذي لا تزال فيه عائلته ملتزمة بالصمت ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن الوفاة.

وكان مبارك قد تواجد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، منذ أكثر من شهر، بعد أن أُصيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج إجراء جراحة دقيقة في الأمعاء، وبالفعل تم إجراء الجراحة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة.

ولد محمد حسني مبارك في 4 مايو 1928، كفر المصيلحة، المنوفية، وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى 11 فبراير 2011 حيث تنحى في أعقاب ثورة يناير والمظاهرات الشعبية الكبيرة التي انطلقت ضده.

وكالات