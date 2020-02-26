عمان – ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، بنسبة 0.5 بالمئة في يناير/كانون ثاني الماضي، على أساس شهري، إلى 12.13 مليار دينار (17.1 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية سجلت 12.06 مليار دينار (16.98 مليار دولار) نهاية 2019.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي، بنسبة 6.7 بالمئة، صعودا من 11.36 مليار دينار (16.01 مليار دولار) في يناير 2019.

وتغطي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني حتى الشهر الماضي، مستوردات المملكة لمدة تقارب 7 أشهر.

ويتألف الاحتياطي الأجنبي الأردني، من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدخل السياحي والودائع بالدولار، والصادرات، وحوالات العاملين في الخارج.

الأناضول