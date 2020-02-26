الولايات المتحدة – افادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات الخام 452 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، إلى 443.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته “رويترز”، بزيادة قدرها مليونا برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بأن مخزونات الخام بنقطة التسليم في “كاشينغ” بولاية أوكلاهوما، زادت 906 آلاف برميل في الأسبوع الماضي.

وأشارت الإدارة إلى أن استهلاك الخام بمصافي التكرير تراجع بمقدار 202 ألف برميل يوميا، فيما هبطت معدلات تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية.

وأوضحت أن مخزونات البنزين انخفضت 2.7 مليون برميل إلى 256.4 مليون برميل، مقارنة مع التوقعات في استطلاع “رويترز” لنزول 2.2 مليون برميل.

وبينت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 423 ألف برميل يوميا.

جدير بالذكر أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 2.1 مليون برميل إلى 138.5 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره 1.7 مليون برميل، وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة.

المصدر: “رويترز”