ليبيا – قال عضو مجلس النواب حمد البنداق إن تعليق المشاركة بحوار جنيف جاء لعدم تلبية البعثة الأممية مطالب مجلس النواب إضافة إلى إشراك البعثة ليبيين غير معنيين بالحوار ودون علم مجلس النواب.

البنداق أكد في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تكن متجاوبة بالشكل المطلوب ولم تزود مجلس النواب بأي تفاصيل حول الشخصيات المستقلة المشاركة في الحوار،مضيفا أن البعثة تعمدت الغموض في ترتيب الحوار ما سبب مخاوف عدة لدى أعضاء البرلمان.

البنداق أوضح أن تعليق مشاركة وفد مجلس النواب إلى حين إجراء مشاورات داخلية بين رئاسة المجلس وأعضائه والاتفاق على شكل نهائي.