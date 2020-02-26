ليبيا – جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى التوصل إلى وقف دائم للعمليات العسكرية في ليبيا.

الجامعة العربية ثمّنت في هذا الصدد التقدم الذي تم إحرازه خلال الجولة الثانية من المحادثات التي جرت بجنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة بين وفدي حكومة الوفاق والجيش في سبيل التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

ورحب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة وفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إعداد الطرفين الليبيين المشاركين في اللجنة العسكرية المشتركة لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار.

كما دعا إلى سرعة استكمال المباحثات الدائرة بشأنها بغية إقرارها والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لإنفاذ ومراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الالتزام به.