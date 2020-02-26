اليمن – رحبت الحكومة اليمنية في المهجر، اليوم الأربعاء، بالقرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2511 بشأن اليمن، مطالبة بتصنيف “أنصار الله” الحوثيين، جماعة إرهابية .

وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا (مقرها في السعودية)، معمر الإرياني، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “نطالب مجلس الأمن الدولي بتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية وتجميد أصولها وأرصدتها ومنع سفر قياداتها”​​​.

ودعا الإرياني، مجلس الأمن إلى “إدانة الدور الإيراني في دعم وتمويل وتسليح المليشيا، ومساعي إيران تحويل اليمن إلى ساحة لتصفية حساباتها ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة وزعزعة الأمن والسلم الدوليين”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، مشروع القرار المقدم من بريطانيا، الذي مدد لسنة أخرى (حتى 26 فبراير 2021) القرار الأممي رقم 2140 الذي يحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، وتمديد كذلك ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 28 مارس 2021.

المصادر: سبوتنيك