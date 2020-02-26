ليبيا – قال شيخ مشائخ قبيلة زوية الشيخ السنوسي الحليق إن الدعوة لمؤتمر أو ملتقى بين القبائل في تونس الفترة المقبلة لن تشارك فيها القبائل الليبية التي تمثل 98% من عموم ليبيا.

الحليق وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء أوضح أن القبائل التي تجتمع في تونس لا تمثل القبائل الليبية بل تمثل جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وأنهم لا يمثلون أي مكونات اجتماعية ليبية بالشكل الذي يمكن اعتبارهم قبائل ليبية.

وأوضح شيخ مشائخ قبيلة زوية أن ملتقى القبائل الذي عقد في ترهونة التي تبعد نحو 80 كيلو مترا عن طرابلس حضره أكثر من 5 آلاف شيخ من القبائل الليبية في عموم الدولة بما فيها المنطقة الغربية.