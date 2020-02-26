ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي إن زيارة رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح إلى الإمارات تأتي في إطار الدعوة الرسمية التي تلاقاها الأسبوع الماضي من رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة أثناء المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بالأردن.

الصافي أشار في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه كان في استقبال المستشار صالح رئيس المجلس الاتحادي الوطني ومجموعة من النواب التابعين للمجلس.

وأكد على أن الزيارة تأتي في ظل ملفات مهمة ومشتركة بين البلدين ومناقشة آخر المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية في ليبيا و حتى الأمنية، لافتاً إلى أن الإمارات من الدول التي تسعى حثيثاً لأن تنال ليبيا استقرارها وأمنها و سيادتها ليكون لها جيش قوي و مؤسسة شرطية كباقي الدول الصديقة التي ليس لها أي مطامع أخرى.

كما أضاف”البرنامج الرسمي لرئيس المجلس خلال اليومين القادمين سيبدأ بزيارة رسمية لمقر المجلس الوطني الاتحادي والتي سيتحدث فيها مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي كما سيلتقي وزير خارجية الإمارات علاوة على إجراء زيارات ثنائية مهمة جداً”.