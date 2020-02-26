ليبيا – تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أمس الثلاثاء إتصالاً هاتفياً من السفير الألماني أولفير أوفتشا.

العقوري تناول في إتصاله بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب قرار البرلمان بتعليق المشاركة في مؤتمر جنيف وأهم الأسباب وراء اتخاذ هذا القرار،مؤكداً على ضرورة احترام الإعلان الدستوري وكذلك احترام اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف بأن النواب المجتمعين في مدينة طرابلس يعتبرون مقاطعين لجلسات المجلس بمقره الدستوري وأن من أولويات المجلس الحفاظ على وحدته ،مشدداً على أن البرلمان كان حريصاً على إنجاح نتائج مؤتمر برلين وبدء الحوار السياسي في جنيف وقد قام بواجبه باختيار لجنة الحوار التي تمثله وتمثل جميع دوائر ليبيا الثلاثة عشر في جلسة رسمية واعتمدت اللجنة بشكل رسمي.

وأعرب رئيس لجنة الخارجية النيابية عن استغرابه من إصرار البعثة على اختيار عدد من النواب المتواجدين في طرابلس وهذا يعد اعترافاً بوجود مجلس موازي.

وتابع حديثه :”إن المجلس يرفض المساس بوحدته لأن ذلك يعد تكريسا لتقسيم البلاد كما أن المجلس يرفض التدخل في الشؤون الداخلية لليبيين وأن اختيار وفد الحوار الذي يمثل مجلس النواب هو شأن ليبي داخلي”.

رئيس لجنة الخارجية النيابية ثمن المجهودات الألمانية،مؤكداً حرص المجلس على نجاح تلك الجهود،مجدداً دعمه لبعثة الأمم المتحدة وتقديره لعملها من أجل إعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا .