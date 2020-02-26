ليبيا – عثرت الإدارة العامة للبحث الجنائي المتمركزة في مدينة سرت على مقبرة تضم رفات خمسة شهداء قضوا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي إبان سيطرتهم على المنطقة.

داخلية الحكومة الليبية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الإدارة العامة المتمركزة بسرت بتعليمات من وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف لتأمينها منذ تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية إنتشلت أمس الثلاثاء الجثث الخمسة بمعرفة النيابة العامة ورفقة الهلال الأحمر فرع سرت وجهاز أمن السواحل بالمنطق بشاطئ سرت قرب بوابة الثلاثين التي كان ينصبها التنظيم الإرهابي كاستيقاف وهمي يصطاد به رجال الجيش والشرطة وغيرهم من المدنيين.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي إن الجثث ثلاثة منها بملابس عسكرية مموهة ومصابة بالرصاص،فيما كانت الجثتين الأخرتين مفصولتي الرأس بما يبين تعرض أصحابها للذبح على أيدي التنظيم الهمجي.

وأكدت الإدارة إخطار الأدلة الجنائية لأخذ عينات الحمض النووي للتعرف على أصحاب هذه الجثث.

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