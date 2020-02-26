ليبيا – أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق وصول أعضاء مجلس النواب أعضاء لجنة الحوار إلى مطار بنينا الدولي قادمين من جنيف.

بليحق أشار بحسب الموقع الرسمي التابع للمجلس إلى أن النواب هم بدر النحيب والدكتورة سلطنة المسماري وعبدالمطلب ثابت وحمد البنداق والدكتور حسن الزرقا برفقة عدد من الشخصيات الوطنية عقب إعلان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه تعليق مشاركة مجلس النواب في حوار جنيف.

وأكد على أن عودة النواب جاءت عقب مطالبته من سافر من النواب إلى جنيف بالعودة إلى حين رد البعثة الأممية بشكل رسمي حول تساؤلات مجلس النواب وضمان مشاركة جميع اعضاء لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب وتقديم جدول أعمال واجندة اجتماعات جنيف .