ليبيا – بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف سير العمل الأمني في مديرية أمن مدينة المرج والأقسام التابعة لها خلال اجتماع عقده مع مدير الأمن بالمرج العقيد وهبي الرخ.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية سير العمل بكافة مراكز الشرطة والوحدات والأقسام التابعة للمديرية كما تشاور المسؤولان في خطة تأمين المدينة والمناطق المجاروة لها وأبرز المشاكل التي تواجهها ودراسة آليات حلها.

يُشار إلى أن مديرية أمن المرج شهدت الأسبوع الماضي مراسم الجمع الشهري لعناصر ومنتسبي وحدات وأقسام المديرية قام بعده مدير الأمن بزيارة تفقدية لمرافق مركز الشرطة واجتمع مع رؤساء الوحدات للاطلاع على أبرز المشاكل التي تواجه عملهم.