ليبيا – أكد رئيس جبهة إنقاذ تونس وعضو اللجنة الوطنية التونسية منذر قفراش أن الزيارة التي يجريها أمير قطر تميم بن حمد لتونس لها عدة أهداف على رأسها هو دعم حركة النهضة الإخوانية بالإضافة إلى محاولة جعل تونس معبر لمرور الأسلحة التركية إلى المليشيات الإرهابية في طرابلس.

قفراش أوضح في تصريح لصحيفة “اليوم السابع” المصرية اليوم الأربعاء أن زيارة تميم بن حمد لتونس من أجل نقطتين الأولى لشراء شركة الخطوط الجوية التونسية والثانية من أجل دفع أموال لتونس مقابل إتاحة أراضيها للجيش التركي للدفاع عن حكومة ما أسماها بـ” العميل”فائز السراج.

وقال رئيس جبهة إتقاذ تونس :”إن الشعب التونسي في استطلاع رأي على صفحات الفيس بوك عبر 91% عن رفضهم القاطع لزيارة تميم بن حمد لتونس كما تجمع العشرات أمام مطار تونس قرطاج رافعين شعارات تميم زعيم الإرهاب و للعنة على ابن موزة و تراب تونس طاهر لا يقبل أنجاس قطر وأرحل يا زعيم الإخوان المجرمين و يسقط الغنوشي وتميم”.