نيويورك – أوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، سبب امتناعه عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار البريطاني بشأن تمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن.

وقال نيبينزيا إن روسيا لم تستطع دعم مشروع القرار المعد من قبل لندن، لأن جميع ملاحظات موسكو لم يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل معديه.

وتابع الدبلوماسي أن الجانب الروسي استعرض ملاحظاته أثناء المشاورات داخل مجلس الأمن، حيث عبر عن عدم موافقته على جزء من بنود المشروع البريطاني، فيما “تم أخذ بعض الملاحظات الروسية في الاعتبار اليوم فقط، عندما كان مجلس الأمن يواجه خطر حدوث أزمة مصطنعة جديدة”.

وبخصوص مضمون القرار، أشار نيبينزيا إلى ضرورة “ألا يتم التركيز على العزل والضغوط والبحث عن مسؤولين (عن استمرار النزاع في اليمن)، بل على جهود منسقة حقيقية للبحث عن سبل حل الأزمات”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 2511، الذي يمدد بموجبه سريان نظام العقوبات الدولية الخاص بالنزاع في اليمن حتى 26 فبراير 2021.

ويدعو القرار جميع الدول للالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، ويحث الأطراف اليمنية على تسوية الخلافات عبر الحوار.

وصوتت 13 دولة في المجلس لصالح تبني القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

المصدر: نوفوستي