ليبيا – قال المستشار الإعلامي بوزارة الصحة في حكومة الوفاق فوزي ونيس إن القصف لا زال مستمر لغاية هذه اللحظة في بوسليم والهضبة بالإضافة لقصف مطار معيتيقة، مشيراً إلى أنه لغاية الآن لم تصل إحصائيات من مستشفى معيتيقة بشأن عدد الضحايا.

ونيس أشار خلال تغطية خاصة على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن العديد من الحالات المصابة إصابات بالغة قام بمعالجتها جراحيين ليبين يتمتعون بخبرة تضاهي المستشفيات في الخارج.

وأضاف :” نحن في غرفة العمليات بوزارة الصحة نتابع الحالات عن كثب بالتنسيق مع مكتب طب الميدان ومجرد دخول الجريح للمستشفى والمصحة يتم فيها العلاج مباشرة ونأخذ الإجراءات كاملة من حيث جواز السفر والإجراءات الميدانية الأخرى بحيث أن الحالات التي يصعب علاجها و تحتاج لجراحات متقدمة تتم الإجراءات مباشرة لنقلها إلى تونس و تركيا”.

كما أكد على أن وزارة الصحة في حالة طوارئ مستمرة منذ بداية العمليات على طرابلس وبعض المستشفيات كطرابلس المركزي تستقبل الحالات على مدى 24 ساعة، موضحاً أنه تم فصل الإمداد الطبي الاعتيادي عن العمليات العسكرية لإنشاء مخازن خاصة بالمستلزمات و الأدوية الخاصة بهذه العمليات.

وإستطرد حديثه:” خطة الوزارة هي التقليل لأن أعداد المصابين في الحالات المدنية والعسكرية للعلاج بالخارج كبيرة خاصة الدول المجاورة لذلك تسعى لإستجلاب أطقم طبية أجنبية للعمل داخل الدولة في معيتيقة العسكري الجاهز بالكامل لإستقبال الحالات و هناك مركز علاج طبيعي تم تجهيزه، سياسة وزارة الصحة هي نقل الجرحى لهذا المستشفى سواء في الجيش أو المدنيين”.

وإعتقد أنه سيتم خلال الأيام المقبلة جلب عدد من الأطقم الطبية من تركيا أو دول أخرى لتقليل العلاج بالخارج وتوفير المصاريف بالإضافة لبعض المشاكل الأخرى كالتأشيرات وغيرها بهدف دعم المستشفيات الليبية.