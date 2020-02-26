الصين – ارتفع عدد المصابيين بفيروس كورونا الجديد في أنحاء العالم إلى أكثر من 81 ألف شخص.

ووفقاً لمعلومات جمعها مراسل الأناضول، من المؤسسات الصحية ووسائل الإعلام المحلية في الدول التي انتشر فيها الفيروس، فإن عدد الوفيات جراء كورونا بلغ ألفين و762 شخصاً في العالم.

وبحسب المعلومات فإن ألفين و715 وفاة وقعت في البر الرئيسي للصين، واثنتان في هونغ كونغ، و15 في إيران، و11 في كوريا الجنوبية، و11 في إيطاليا، وخمسة في اليابان، وشخص واحد في كل من تايوان، والفلبين، وفرنسا.

وبلغ عدد المصابين في البر الرئيسي الصيني 78 ألفا و64 شخصاً، و85 في هونغ كونغ، و10 في ماكاو، 31 في تايوان.

في حين بلغ عدد المصابين في كوريا الجنوبية 1146 شخصاً، واليابان، 861، وإيطاليا، 323، وإيران 95، وسنغافورة 91، والولايات المتحدة 57، وتايلاند 40، وأستراليا 23، والبحرين 23، وماليزيا 22.

وسُجلت في ألمانيا 17 إصابة، وفيتنام 16، وفرنسا 14، وبريطانيا 13، والإمارات 13، وكندا 11، والكويت 9، وإسبانيا 6، والعراق 5، والهند 3، والفلبين 3، وروسيا 2، وإسرائيل 2، وعمان 2، والنمسا 2.

وظهرت إصابة واحد في كل من كرواتيا، والجزائر، ونيبال، وسريلانكا، وكمبوديا، وبلجيكا، والسويد، وسويسرا، وفنلندا، ومصر، ولبنان، وأفغانستان.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

الأناضول