ليبيا – استقبل صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ( البرلمان ) في العاصمة الإماراتية أبوظبي نظيره رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، صباح اليوم الأربعاء رفقة الوفد البرلماني الليبي المكون من النواب : صالح قلمة ومنتصر الحاسي، وانتصار شنيب .

وقال عبدالحميد صافي المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب لـ المرصد أن ” صالح اكد على عمق العلاقة الطيبة بين الشعبين الليبي والإماراتي واواصر التعاون المشترك للبلدين الشقيقين مثمناً دور الإمارات الايجابي في الوقوف مع الشعب الليبي في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ” .

وأضاف صافي ان ” المستشار صالح اوضح عدة نقاط فيما يخص مسار جنيف وتداعياته ومبدأ مجلس النواب الليبي في المشاركة وحق الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب وتطهير ربوع ليبيا من الارهابيين والمليشيات ” .

هذا واكد الجانب الاماراتي ممثلاً في رئاسة المجلس الإتحادي عن سعادتهم بهذه الزيارة مؤكدين الدعم الكامل لليبيا ولشعبها حتى تنال امنها واستقرارها وهيبتها وفقًا لما أدلى به صافي .

وعقب هذا اللقاء توجه رئيس مجلس النواب المستشار صالح والوفد المرافق له وبمرافقة رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي في جولة تفقدية لمقر المجلس وانتهت الزيارة بالتقاط صور تذكارية جماعية.