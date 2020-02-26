سوريا – زادت أقساط التأمين التي يدفعها المواطن السوري لشركات التأمين في البلاد خلال العام الماضي بنسبة 13% عن العام السابق له، وبلغت القيمة الإجمالية للأقساط 36.8 مليار ليرة سورية.

وعند حساب المعدل الوسطي خلال العام 2019 نجد أن الرقم يزيد على 100 مليون ليرة سورية في اليوم الواحد، وفقا لما نقلته صحيفة “الوطن” السورية.

وكان النصيب الأكبر من الأقساط للمؤسسة السورية للتأمين، وبنسبة 70% منها، بمبلغ 25.8 مليار ليرة، في حين تقاسمت 12 شركة تأمين خاصة قيمة الأقساط والمتبقية التي تبلغ 11 مليار ليرة.

وبحسب بيانات خاصة بالأقساط حصل التأمين الإلزامي للسيارات على الحصة الكبرى من الأقساط، بنسبة 34.5%، بقيمة 12.7 مليار ليرة، يليه التأمين الصحي بنسبة 33.9% من إجمالي الأقساط، وبقيمة تجاوزت 12.5 مليار ليرة.

وجاء ثالثا تأمين السيارات التكميلي (الطوعي) بنسبة 10.8% من إجمالي الأقساط، بقيمة تزيد على 4 مليارات ليرة، تلاه رابعا التأمين ضد الحريق بنسبة 8.1%، بقيمة تزيد على 3 مليارات ليرة، ثم التأمين البحري بنسبة 4.6%، بقيمة 1.7 مليار ليرة.

المصدر: “الوطن”