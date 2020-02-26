الولايات المتحدة – وصف مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب، عملاق التكنولوجيا الصيني “هواوي” بأنه “لاعب غير نزيه في السوق” يريد الفوز في المنافسة من خلال الـ”إغراق والسرقة والابتزاز”.

وفي مقابلة مع قناة CNBC، وصف المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، الشركة الصينية “بالمافيا”، مشيرا إلى أنه يمكن لـ”هواوي” التجسس على البرلمان البريطاني.

وتساءل المسؤول: “كيف يجب أن نتصرف عندما يكون أكبر لاعب في جوهره مافيا؟”، وأضاف، أن “ذلك يعني أن هناك نوعا ما الدور الحكومي (الصيني)”، ورفض المسؤول الكشف عن الطريقة التي ستواجه فيها واشنطن تمدد “هواوي” في أوروبا من خلال شبكات الاتصالات من الجيل الخامس.

وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي في وقت تبحث فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل وقف هيمنة الشركة الصينية على تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس.

وكان ترامب قد أكد مرارا أن “هواوي” تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، في وقت نفت الشركة الصينية هذه الاتهامات والمزاعم بشأن تواطؤها مع المخابرات الصينية.

وقال المتحدث باسم “هواوي” جلين شلوس، إن “هذا مجرد جنون، نحن واحدة من أكبر الشركات التي لديها إدارة خاصة في العالم، إدارتنا العليا أقرب إلى الطريقة التي يفكر بها المسؤولون التنفيذيون الأمريكيون ويتصرفون”.

وأضاف، أن “تشبيه (هواوي) بمنظمة إجرامية أمر مخادع وحيلة في العلاقات العامة”، مشيرا إلى أن “هواوي” تعمل في 170 دولة في العالم، وتعمل على ربط ثلث سكان العالم ببعضهم البعض.

ولفت المسؤول إلى أن “الشركة الصينية تتلقى بعض الإعانات لتمويل البحث والتطوير من الحكومة الصينية، لكن هذا ليس بالأمر الهام، إذ أن الشركة تتلقى أيضا التمويل من حكومات في أوروبا”.

يذكر أن المدعين الفيدراليين الأمريكيين أعلنوا الشهر الجاري عن تهم جديدة ضد “هواوي” وشركتين تابعتين لها، بما في ذلك مزاعم الابتزاز والتخطيط لسرقة الأسرار التجارية.

المصدر: وكالات