روسيا – ضاعفت الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا مشترياتها من النفط الروسي خلال العام الماضي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية عن بيانات الجمارك الروسية.

وأشارت البيانات إلى أن قيمة صادرات روسيا من النفط الخام إلى الولايات المتحدة بلغت في 2019 نحو 2.2 مليار دولار، وهو ما يزيد 2.4 مرة عن مستواها في 2018.

أما صادرات روسيا إلى بريطانيا من النفط الخام فنمت من 493 مليون دولار في 2018 إلى 1.2 مليار دولار في 2019، أي أنها زادت بنحو 1.43 مرة.

وفيما يتعلق بصادرات النفط الروسي إلى تركيا، أظهرت البيانات أن هذه الدول الشرق أوسطية اشترت نفطا من روسيا في 2019 بقيمة 3.7 مليار دولار، ارتفاعا من 1 مليار دولار بلغتها في 2018، ويعني ذلك أن الصادرات زادت بنحو 3.5 مرة.

وبذلك تكون تركيا قد تصدرت الدول الثلاث من حيث حجم مشتريات النفط الروسي.

المصدر: “نوفوستي”