واشنطن – صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، بأن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تمثل خطرا حقيقيا على وجود الولايات المتحدة.

وقال ميلي خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي، امس الأربعاء، إن “روسيا تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تمثل خطرا حقيقيا وجديا على وجود الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن روسيا قادرة على تدمير الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة بدورها قادرة على تدمير روسيا، مضيفا أن البلدين يعرفان ذلك، وفي ذلك يكمن سبب الردع المتبادل.

كما لفت ميلي إلى أن القدرات النووية الصينية تتطور بسرعة، مضيفا: “بالتالي يعتبر تحديث قواتنا النووية أساسا لأمن الولايات المتحدة في السنوات القادمة. ونحن الآن في المرحلة التي نحتاج فيها إلى تحديث الثلاثي النووي لدينا (الصواريخ والغواصات والقاذفات الاستراتيجية)، لضمان أمننا في المستقبل”.

واعترف الجنرال بأن هذا الأمر باهظ الثمن، لكنه ضروري بالنسبة لضمان أمن الولايات المتحدة.

المصدر: تاس