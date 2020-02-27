الروسية ماريا شارابوفا تعلن اعتزالها كرة المضرب

روسيا – أعلنت نجمة كرة المضرب الروسية ماريا شارابوفا الحاصلة على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى امس الأربعاء اعتزالها عالم الكرة الصفراء، وذلك في مقال نشرته مجلة “Vanity Fair”.

وكتبت شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا في المقال: “كيف تتركين خلفك الحياة التي لم تعرفي غيرها؟ كيف تبتعدين عن الملاعب التي تدربت عليها مذ كنت طفلة، اللعبة التي تحبينها، التي تسببت لك بدموع وأفراح لا توصف، رياضة عثرتي فيها على عائلة ومشجعين وقفوا خلفك لأكثر من 28 عاما؟ هذا جديد بالنسبة إلي، لذا اعذروني. يا كرة المضرب، وداعا”.

كما نشرت الحسناء الروسية البالغة 32 عاما عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” صورة لها عندما كانت طفلة، في بداياتها مع عالم كرة المضرب، وأرفقتها بالقول: “التنس. أنا أقول وداعا”.

وحققت شارابوفا خلال مسيرتها الاحترافية 36 لقبا منها 5 في “الغراند سلام”، حيث توجت بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى عام 2004 في بطولة ويمبلدون البريطانية عندما كان عمرها 17 عاما.

وبعدها بعامين حققت لقب بطولة أمريكا المفتوحة، وبعدها بعامين أيضا حققت بطولة أستراليا المفتوحة، كما توجت ببطولة رولان غاروس الفرنسية في مناسبتين عامي 2012 و2014.

وتربعت شارابوفا على عرش تصنيف محترفات كرة المضرب لـ21 أسبوعا.

وكانت شارابوفا قد أكدت في ديسمبر الماضي أنها لا تزال تملك الدافع والشغف للمنافسة على مستوى محترف، رغم معاناتها من إصابة متكررة في الكتف أبعدتها عن الملاعب لفترات طويلة خلال عام 2019

المصدر: RT