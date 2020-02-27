الصين تستعد لإرسال “جيش” من 100 ألف بطة إلى باكستان

الصين تستعد لإرسال “جيش” من 100 ألف بطة إلى باكستان

الصين – تستعد الصين لإرسال “جيش” مكون من 100 ألف بطة إلى باكستان المجاورة لمحاربة مجموعة من آفات أكلة المحاصيل التي تهدد الأمن الغذائي الإقليمي.

وحسب السلطات الصينية فإنه من المتوقع أن يتم إرسال “الجيش” في وقت مبكر من النصف الثاني من هذا العام لمكافحة تفشي الجراد الصحراوي، وفقا لما قاله لو ليزهي، الباحث الكبير في أكاديمية تشجيانغ للعلوم الزراعية.

وقال لو المسؤول عن المشروع إن البط من “الأسلحة البيولوجية” ويمكن أن يكون أكثر فعالية من المبيدات الحشرية.

وكشف لو عن نتائج تجارب لاختبار قدرات البحث والافتراس للبط مؤكدا: “بطة واحدة يمكنها أكل أكثر من 200 من الجراد يوميا”.

وكانت الصين قد اعتمدت على تلك التقنية قبل عقدين لمكافحة اجتياح مماثل في إقليم شينغ يانغ، شمال غربي الصين، وأثبتت فعاليتها في القضاء على الجراد.

وتعد الاستعانة بالبط أقل تكلفة ماديا وضررا على البيئة من استخدام المبيدات الحشرية.

المصدر: bloomberg