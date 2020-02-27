ليبيا – أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الآن بوجيا ناقش فيه الطرفان آخر التطورات السياسية.

الإتصال تركز بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب حول عدد من القضايا المشتركة وأهمها سبل التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم إدارة ومراقبة الحدود في ليبيا والمشاركة في مشاريع مشتركة لضمان إدارة فعالة للحدود الليبية والحدود البحرية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الخبرات والإمكانيات التقنية الأوروبية في هذا المجال.

كما تم مناقشة أزمة الهجرة حيث شدد العقوري على أهمية التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي لحلحلة أو التخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى جنوب أوروبا مع ضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية للمهاجرين.

وأكد العقوري لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا دعم مجلس النواب لجهود بعثة الأمم المتحدة ولنتائج مؤتمر برلين من أجل إعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا،موضحاً حرص البرلمان على المشاركة في مؤتمر الحوار بجنيف وبما يضمن التمثيل الصحيح للمجلس.

رئيس لجنة الخارجية النيابية أعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي على الجهود التي يبذلها والمساعدات التي يقدمها للشعب الليبي وتطلع مجلس النواب لأن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً أكبر في دعم استقرار ليبيا.