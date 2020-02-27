وقال بإن 31 خرقا لهدنة وقف إطلاق النار ارتكبتها الميليشيات في أقل من 24 ساعة باستخدام الأسلحة الثقيلة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش إسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين خلال اليومين الماضيين في العاصمة طرابلس، موضحاً أن الطائرتين حاولتا دخول نطاق قوات الجيش الوطني.