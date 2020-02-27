ليبيا – حذر المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري من انتقال إرهاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ليبيا إلى العالم.
المسماري وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي أعلن ارتكاب الميليشيات التابعة لتركيا ولحكومة الوفاق جرائم بالجملة من خلال قصفها للأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة، مطالبا المجتمع الدولي بالتعليق على ذلك.
وقال بإن 31 خرقا لهدنة وقف إطلاق النار ارتكبتها الميليشيات في أقل من 24 ساعة باستخدام الأسلحة الثقيلة.
وأعلن المتحدث باسم الجيش إسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين خلال اليومين الماضيين في العاصمة طرابلس، موضحاً أن الطائرتين حاولتا دخول نطاق قوات الجيش الوطني.