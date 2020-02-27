ليبيا – أعلن رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء تمسكهم بالحوار السياسي وأنه إذا فرض عليهم الحل العسكري فسيتم الرد على ذلك.

المشري قال في مقابلة مع قناة “فبراير” بحسب وكالة “الأناضول” إنه تم الإنتهاء من مرحلة صد ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وسيتم الإنطلاق بمرحلة تحرير المناطق، مضيفاً أن من وصفهم بـ”المليشيات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) لم يعد بإمكانها القيام بأي هجوم أو تقدم في المحاور.

وأشار إلى أن الدعم الذي تلقاه “حفتر ” (القائد العام للجيش المشير حفتر) من عدة دول هو الذي دفعهم إلى عقد اتفاقية مع تركيا بحسب قوله، معتبراً أن من وصفه بـ”المعتدي على طرابلس” هو من يتمسك بالحل العسكري ويرفض الحوار وحفتر لا يفهم لغة حوار ولا لغة إنسانية ولا أهدافاً مدنية على حد زعمه.

كما اعتبر المشري في ختام حديثه أنهم في المسار السياسي يحاورون نواب لذلك لا حوار مع حفتر، لافتاً إلى أن البعثة الأممية لم تلتزم بالشروط التي وضعتها على نفسها للتقيد بالحوار السياسي وهي تريد فرض رؤيتها على الليبيين في الحوار.