عمان – استقبل العاهل الأردني، عبد الله الثاني، بطريرك موسكو وسائر روسيا، كيريل، الذي يشارك في “لقاء عمان الأخوي العائلي للبطاركة الأرثوذكس وممثليهم من أجل الحوار والوحدة”.

وأكد الملك الأردني أثناء اللقاء، اعتزازه بالعلاقات المتينة التي تجمع الأردن بروسيا، بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، مشيدا بزيادة أعداد الحجاج المسيحيين الروس إلى الأماكن المقدسة، وموقع عماد السيد المسيح (المغطس).

وشدد عبد الله الثاني على أهمية حماية الوجود المسيحي في المنطقة، باعتباره جزءا أصيلا من نسيج ومستقبل الشرق الأوسط.

وأكد العاهل الأردني أنه وبصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، سيستمر في بذل كل الجهود لحماية هذه المقدسات.

وجرى لقاء البطاركة الأرثوذكس بناء على دعوة من بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، ثيوفيلوس الثالث، بهدف مناقشة تجاوز الشقاق الكنسي الناتج عن اعتراف بطريرك القسطنطينية باستقلال “الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا”، غير المعترف بها من قبل بطريركية موسكو.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية