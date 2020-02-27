روسيا – زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 27 فبراير بصحبة عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، حديقة الملاهي المسماة بـ”جزيرة الأحلام” وذلك قبل يومين من افتتاحها الرسمي.

لكن تلاميذ دور الأيتام ومؤسسات اجتماعية أخرى والأطفال في الأسر الكبيرة أتيحت لهم فرصة زيارة جزيرة الأحلام مع الرئيس حيث تبادلوا معه انطباعاتهم عنها.

يذكر أن مراسم الافتتاح الرسمي لـ”جزيرة الأحلام”، باعتبارها أكبر مدينة ملاه مسقوفة في روسيا وأوروبا، ستقام السبت 29 فبراير الجاري.

وقال عمدة موسكو عند استضافته للرئيس بوتين إن “جزيرة الأحلام” التي تضم 9 أقسام، أنشئت بفضل جهود المستثمرين. أما سلطات موسكو فأنشأت البنية التحتية وطورت طرق المواصلات في المنطقة المحيطة بمدينة الملاهي.

يذكر أن مساحة “جزيرة الأحلام” الإجمالية 240 ألف متر مربع ويمكن أن يزورها كل عام 12 مليون فرد.

المصدر” نوفوستي