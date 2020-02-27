ليبيا – أكد تجمع القوى الوطنية فزان في بياناً له حرصه على نجاح الحوار السياسي المنعقد في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة في ليبيا.

التجمع شدد في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه على ضرورة خروج حوار جنيف بنتائج يتطلع إليها الشعب الليبي من وقف لإطلاق النار وتحقيق الإستقرار وإنهاء الإنقسام الذي لن يتأتي إلا بالعدالة مع باقي الأقاليم في عدد الممثلين بالحوار مع ضمان تمثيل للمرأة والشباب والمكونات الثقافية في فزان.

وطالب المجلس بتوسيع لجنة الحوار لتشمل كافة الفاعلين بكامل أرجاء الوطن للمساهمة في القبول بالنتائج النهائية للحوار،مؤكداً أن الجنوب حريص من خلال مبادراته المتتالية بالدفاع في إتجاه الأزمة الليبية.