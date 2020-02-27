ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت إن ممثلي المجلس في الحوار السياسي انسحبوا قبل بدء الجلسات في جنيف انصياعاً لقرار المجلس، مضيفاً أن 5 من الممثلين المستقلين الذين اختارتهم البعثة الأممية عادوا إلى ليبيا لعدم احترام البعثة قرار المجلس.

ثابت بيّن في تصريح لقناة “218” أمس الأربعاء أن المشاركين كانوا عبارة عن مجموعتين الأولى اختارها مجلس النواب والثانية رشحتها البعثة وكان من بين النواب من اختارهم المجلس والبعثة معاً.

ونوّه إلى أنه وفور وصول المشاركين إلى جنيف تم استقبال النواب المرشحين من قبل البعثة فقط وغض الطرف عن النواب الذين رشحهم مجلس النواب ليقرر الأخير العودة للبلاد انصياعاً لأوامر المجلس.

كما لفت إلى أن النواب تحدثوا مع المبعوث الأممي الذي تمسّك بالمضي في اختيارات البعثة وعدم الالتزام باختيارات مجلس النواب، مبيناً أن قرار العودة إلى جنيف من عدمه سيتم اتخاذه في الجلسة المقبلة.