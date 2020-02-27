ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة أحد الأسماء المقترحة من طرف البرلمان لتمثيله في حوار جنيف إن مصير المؤتمر مرتبط بمدى الاستجابة إلى الشروط التي وضعها البرلمان.

دومة وفي تصريح لموقع “العربية.نت” اليوم الخميس أضاف أن طاولة الحوار في مؤتمر جنيف لا تعكس الواقع على الأرض بعد غياب الأطراف المؤثرة في البلاد خاصة أن المسألة تتعلق بمصير بلد ويجب أن يقرره القادرون على تنفيذه.

واستنكر عضو البرلمان تدخل البعثة الأممية في القائمة التي اختارها المجلس لتمثيله في مؤتمر جنيف،مؤكدا أن ذلك يعدّ سببا آخر من أسباب تعليق البرلمان مشاركته في المحادثات لما في ذلك من تعدّ على البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب والسيادة الوطنية.