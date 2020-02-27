انجلترا – سقط الإسباني جوسيب غوارديولا ضحية لعملية قرصنة إلكترونية بعد أن نجح هاكر في اختراق بياناته السرية والدخول إلى بريده الخاص وقائمة أرقامه التي تضم لاعبين ورجال أعمال ووكلاء كرة قدم.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الشرطة الإنجليزية نجحت في إلقاء القبض على الهاكر الذي حاول عرض البيانات المسروقة للبيع مقابل 100 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 128 ألف دولار.

واعترف المخترق البالغ 30 عاما أمام جهة التحقيق بأنه استطاع الدخول إلى البريد الإلكتروني لمدرب السيتي والحصول على رسائل تتعلق بمحادثات تجمعه مع لاعبين أثناء التفاوض معهم للانضمام إلى الفريق الإنجليزي.

وتفاخر الهاكر عندما وصف عملية سرقة بيانات غوارديولا بالمهمة الأسهل في حياته، خاصة أنه لم يكن غريبا عن المدرب الإسباني كونه عمل سابقا في النادي “الأزرق السماوي” في الفترة ما بين 2016 إلى 2018.

ووجهت للمخترق تهمة انتهاك قانون استخدام الحواسب الآلية الصادر عام 1990، وقالت الشرطة في بيان إن المتهم أطلق سراحه لكن التحقيقات معه ما زالت مستمرة.

المصدر:thesun.co.uk