الولايات المتحدة – حصد فيروس كورونا المستجد مئات الأرواح حول العالم وأصاب عشرات الآلاف وبات موضوع الساعة حول العالم.. يمكنكم متابعة آخر التطورات لحظة بلحظة على موقعنا.
- كورونا يصل إلى الدنمارك وإستونيا
- إيران: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 22 والإصابات إلى 141 وتعافي 54 حالة
- وزارة الصحة الكويتية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا
- كورونا .. حصيلة الإصابات اليومية عبر العالم تزيد عنها في الصين!
- كوريا الجنوبية تعلن عن 334 إصابة جديدة بـ”كورونا” لترتفع الحصيلة إلى 1,595 حالة
- تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” في بغداد
- إسرائيل تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى الخارج خشية تفشي فيروس “كورونا”
- الصين تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية منذ شهر
- حزمة إجراءات إيرانية مشددة للتصدي لـ “كورونا” بينها تعليق صلاة الجمعة ببعض المناطق
- الأمير تميم يوجه بإجلاء مواطني قطر والكويت من إيران بسبب تفشي فيروس كورونا
- جورجيا توقف النقل الجوي والبري مع إيران بعد أول إصابة بكورونا
- بعد وفاة ثلاثة أطفال في اللاذقية.. السلطات السورية تنفي إصابتهم بكورونا
- البنتاغون ينظر فيما إذا كان بحاجة إلى تمويل إضافي للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد
- تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في مقدونيا الشمالية
- “رويترز”: تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في باكستان
- نقل مصاب بـ “كورونا” شمال إيران
- تسجيل 13 إصابة بفيروس “كورونا” في بريطانيا
- وزارة الصحة اللبنانية تؤكد تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس “كورونا”
- فرنسا.. “كورونا” تودي بحياة مصاب جديد
- روسيا تلبي طلب كوريا الشمالية لمواجهة “كورونا”
- روسيا.. لا إصابات جديدة بـ”كورونا”
- واشنطن: حكومة إيران تتحمل المسؤولية عن انتشار كورونا في أراضيها
- ماذا لو أعلنت منظمة الصحة العالمية دخول فيروس “كورونا” مرحلة “الجائحة”؟
- ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” في الكويت إلى 26
- الحكومة الكويتية تقر تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين في المدارس والجامعات والكليات بسبب “كورونا”
- لقطات من الجو لمدن إيطالية بعد انتشار “كورونا”
- تونس.. نائب يؤكد وجود ”كورونا” في البلاد (فيديو)
- إيطاليا تعلن عن 12 حالة وفاة بفيروس كورونا وارتفاع الإصابات إلى 374
- فيروس كورونا يدخل ولايتين جديدتين غرب ألمانيا
- الصحة العالمية: استخدام عبارة “وباء عالمي” لوصف “كورونا” قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة
- بدء أول تجربة سريرية في أمريكا لعلاج محتمل لفيروس “كورونا”
- اليونان تؤكد تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا”
- طهران تعلن عن 19 حالة وفاة و139 إصابة بفيروس “كورونا”
- فيروس “كورونا” ينتشر في كوريا ويثير الرعب في الولايات المتحدة ويهدد البرازيل
- تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” في البرازيل هي الحالة الأولى في أمريكا اللاتينية
- خبير يكشف المكان الأكثر خطورة لالتقاط فيروس “كورونا”
- مسؤولو الصحة يحثون الأمريكيين على الاستعداد لانتشار فيروس “كورونا”
- روحاني: لن يتم فرض حجر صحي على أي مدينة أو مكان في البلاد وعلى الشعب عدم الاهتمام بالشائعات
- مدينة أمريكية تعلن حالة الطوارئ تأهبا لـ”كورونا”
- إصابة جندي أمريكي بفيروس “كورونا” في كوريا الجنوبية
- العراق يوجه بمنع منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول
- ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في كل من البحرين والكويت
- الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى مدن إيرانية وتعلن تعديلات
- عدد المصابين بفيروس “كورونا” في كوريا الجنوبية يتجاوز 1100 شخص
- بعد تسجيل أول إصابة بـ”كورونا” في الجزائر.. تبون يعلق!
- إسبانيا تعلن عن أولى الإصابات بـ”كورونا” قادمة من إيطاليا
- روسيا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى 3 دول بسبب “كورونا”
- الإمارات: جاهزون “لأسوأ الاحتمالات” المتعلقة بـ”كورونا”
- تراجع عدد الوفيات جراء “كورونا” في الصين في اليومين الأخيرين
- الكويت تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا”
- فيروس كورونا يتمدد ويحصد مزيدا من الأرواح
- المصدر: RT