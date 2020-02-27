 كورونا .. آخر التطورات حول العالم لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
Search
Home

الولايات المتحدة – حصد فيروس كورونا المستجد مئات الأرواح حول العالم وأصاب عشرات الآلاف وبات موضوع الساعة حول العالم.. يمكنكم متابعة آخر التطورات لحظة بلحظة على موقعنا.

  • كورونا يصل إلى الدنمارك وإستونيا
  • إيران: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 22 والإصابات إلى 141 وتعافي 54 حالة
  • وزارة الصحة الكويتية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا
  • كورونا .. حصيلة الإصابات اليومية عبر العالم تزيد عنها في الصين!
  • كوريا الجنوبية تعلن عن 334 إصابة جديدة بـ”كورونا” لترتفع الحصيلة إلى 1,595 حالة
  • تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” في بغداد
  • إسرائيل تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى الخارج خشية تفشي فيروس “كورونا”
  • الصين تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية منذ شهر
  • حزمة إجراءات إيرانية مشددة للتصدي لـ “كورونا” بينها تعليق صلاة الجمعة ببعض المناطق
  • الأمير تميم يوجه بإجلاء مواطني قطر والكويت من إيران بسبب تفشي فيروس كورونا
  • جورجيا توقف النقل الجوي والبري مع إيران بعد أول إصابة بكورونا
  • بعد وفاة ثلاثة أطفال في اللاذقية.. السلطات السورية تنفي إصابتهم بكورونا
  • البنتاغون ينظر فيما إذا كان بحاجة إلى تمويل إضافي للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد
  • تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في مقدونيا الشمالية
  • “رويترز”: تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في باكستان
  • نقل مصاب بـ “كورونا” شمال إيران
  • تسجيل 13 إصابة بفيروس “كورونا” في بريطانيا
  • وزارة الصحة اللبنانية تؤكد تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس “كورونا”
  • فرنسا.. “كورونا” تودي بحياة مصاب جديد
  • روسيا تلبي طلب كوريا الشمالية لمواجهة “كورونا”
  • روسيا.. لا إصابات جديدة بـ”كورونا”
  • واشنطن: حكومة إيران تتحمل المسؤولية عن انتشار كورونا في أراضيها
  • ماذا لو أعلنت منظمة الصحة العالمية دخول فيروس “كورونا” مرحلة “الجائحة”؟
  • ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” في الكويت إلى 26
  • الحكومة الكويتية تقر تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين في المدارس والجامعات والكليات بسبب “كورونا”
  • لقطات من الجو لمدن إيطالية بعد انتشار “كورونا”
  • تونس.. نائب يؤكد وجود ”كورونا” في البلاد (فيديو)
  • إيطاليا تعلن عن 12 حالة وفاة بفيروس كورونا وارتفاع الإصابات إلى 374
  • فيروس كورونا يدخل ولايتين جديدتين غرب ألمانيا
  • الصحة العالمية: استخدام عبارة “وباء عالمي” لوصف “كورونا” قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة
  • بدء أول تجربة سريرية في أمريكا لعلاج محتمل لفيروس “كورونا”
  • اليونان تؤكد تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا”
  • طهران تعلن عن 19 حالة وفاة و139 إصابة بفيروس “كورونا”
  • فيروس “كورونا” ينتشر في كوريا ويثير الرعب في الولايات المتحدة ويهدد البرازيل
  • تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” في البرازيل هي الحالة الأولى في أمريكا اللاتينية
  • خبير يكشف المكان الأكثر خطورة لالتقاط فيروس “كورونا”
  • مسؤولو الصحة يحثون الأمريكيين على الاستعداد لانتشار فيروس “كورونا”
  • روحاني: لن يتم فرض حجر صحي على أي مدينة أو مكان في البلاد وعلى الشعب عدم الاهتمام بالشائعات
  • مدينة أمريكية تعلن حالة الطوارئ تأهبا لـ”كورونا”
  • إصابة جندي أمريكي بفيروس “كورونا” في كوريا الجنوبية
  • العراق يوجه بمنع منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول
  • ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في كل من البحرين والكويت
  • الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى مدن إيرانية وتعلن تعديلات
  • عدد المصابين بفيروس “كورونا” في كوريا الجنوبية يتجاوز 1100 شخص
  • بعد تسجيل أول إصابة بـ”كورونا” في الجزائر.. تبون يعلق!
  • إسبانيا تعلن عن أولى الإصابات بـ”كورونا” قادمة من إيطاليا
  • روسيا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى 3 دول بسبب “كورونا”
  • الإمارات: جاهزون “لأسوأ الاحتمالات” المتعلقة بـ”كورونا”
  • تراجع عدد الوفيات جراء “كورونا” في الصين في اليومين الأخيرين
  • الكويت تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا”
  • فيروس كورونا يتمدد ويحصد مزيدا من الأرواح
  • المصدر: RT